Британская ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"
Эта история про сотрудников русской службы BBC, список которых появился в интернете. Произошло все после того, как в Британии тоже был опубликован список тех, кто работает на телеканале RT и в агентстве "Спутник", с призывом одного из депутатов отобрать у людей все активы. Кто же таким образом решил "отомстить" — непонятно.
В ВВС утверждают, что обратились с жалобой в МИД по этому поводу. И за комментариями. Но как бывает в случаях с этой корпорацией, на поверку все оказалось не совсем так.
Судя по всему, британская телерадиокорпорация решила завершить неделю и год большим скандалом. Вот такое сообщение появилось минувшим вечером на официальном сайте ВВС: данные сотрудников компании в России утекли в интернет, и центральный офис вступился за них и подал жалобу в российский МИД.
"Мы давно работаем в Москве, и наши новостные выпуски ценятся нашими аудиториями в Великобритании и мире. Мы всегда работали в России, полностью соблюдая законы и правила страны. Мы особенно встревожены тем фактом, что были раскрыты частные данные сотрудников, которые мы сами предоставили российским властям", сообщил директор Всемирной службы ВВС Джейми Ангус.
The #BBC has written to the Russian authorities to raise concerns about the apparent leak of personal information about its Moscow staff. Statement from @bbcworldservice Director Jamie Angus @grvlx001 pic.twitter.com/cbqT4d8wcI— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) 29 декабря 2018 г.
На публику ВВС демонстрирует праведный гнев, а также готовность защищать права собственных сотрудников. Однако никаких шагов Лондон так и не предпринял. По крайней мере, в МИДе жалоб не получали
На протяжении нескольких дней никаких не то что жалоб, но даже звонков не поступало. Вопрос остается открытым.
В московский и лондонский офисы ВВС были отправлены запросы: была ли на самом деле жалоба в МИД и к кому обращались британские журналисты. Ответа на них так и не последовало.
23 декабря британская Times опубликовала список журналистов эдинбургского бюро российского агентства Sputnik — части холдинга "Россия Сегодня". Times напрямую назвала Sputnik российским оружием Кремля в пропагандистских войнах. Материал сопровождали восемь кратких профайлов с фотографиями. По факту это — призыв к травле.
На неделе в российских социальных сетях появился перечень работников ВВС в России, составленный, судя по всему, частными лицами. В Кремле осудили кампанию, которую британские власти развернули против "Спутника" и РТ.
По состоянию на вечер воскресенья в британской телерадиокорпорации так и не объяснили, с какой целью BBC затеяла фейковую кампанию по борьбе за права собственных сотрудников. Вероятно, мотивы у них были обычными: лишний раз напомнить публике о пресловутой русской угрозе.
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