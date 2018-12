Британская ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

Эта история про сотрудников русской службы BBC, список которых появился в интернете. Произошло все после того, как в Британии тоже был опубликован список тех, кто работает на телеканале RT и в агентстве "Спутник", с призывом одного из депутатов отобрать у людей все активы. Кто же таким образом решил "отомстить" — непонятно.

В ВВС утверждают, что обратились с жалобой в МИД по этому поводу. И за комментариями. Но как бывает в случаях с этой корпорацией, на поверку все оказалось не совсем так.

Судя по всему, британская телерадиокорпорация решила завершить неделю и год большим скандалом. Вот такое сообщение появилось минувшим вечером на официальном сайте ВВС: данные сотрудников компании в России утекли в интернет, и центральный офис вступился за них и подал жалобу в российский МИД.

The #BBC has written to the Russian authorities to raise concerns about the apparent leak of personal information about its Moscow staff. Statement from @bbcworldservice Director Jamie Angus @grvlx001 pic.twitter.com/cbqT4d8wcI