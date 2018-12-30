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Конфликт в Сирии 43 минуты назад
Война в Сирии: две жизни многострадальной страны
Весь год мы следили за тем, что происходит в Сирии. Для нас это жизненно важно, поскольку террористическая зараза оттуда грозила перекинуться и к нам на территории, и на территории наших союзников. Ведь, кроме всего прочего, в Сирии на стороне религиозных варваров-террористов воевали тысячи выходцев из России и соседних с нами стран.
В результате действий России при поддержке Турции и Ирана сирийской армии удалось взять под контроль большую часть территории страны. Параллельно в Сирии действовала незваная коалиция во главе с США.
В последние дни 2018 года у нас есть возможность сравнить результаты на территориях Сирии, где борьба с террористами и налаживание жизни шли, образно говоря, под российским флагом и под американским. Так мы увидим две жизни многострадальной страны, две концепции в действии.
Для наглядности возьмем по два города в зоне контроля американцев — Ракка и Рукбан — и в зоне контроля сирийцев, где налаживается жизнь при поддержке России, — Дамаск и Алеппо.
В Дамаске и Алеппо широко отмечается западное Рождество. Там мирная жизнь, праздник, подарки. Светское государство, гарантирующее равные права для всех национальностей и конфессий. Такого в Сирии уже не было годы. Для детей — просто никогда. Сейчас там здоровый уклад, вселяющий в людей надежду.
В Ракке и крупнейшем лагере размером с город — Рукбан, что на юге Сирии — оба населенных пункта под контролем американцев — кошмар. О Рождестве там никто даже и не подозревает. Полный человеческий беспредел, где фанатики-боевики людей эксплуатируют как рабов, но за денежный выкуп могут и отпустить или продать в рабство кому-то другому.
На улицах Ракки — костры, в которых горят трупы со следами пыток и другие свидетельства преступлений. Так американцы заметают следы перед объявленным отходом. Руины разрушенных бомбами домов. О восстановлении города и налаживании мирной жизни никто и не думает. Это в планы американцев никогда и не входило.
Вот, собственно, две концепции поведения в Сирии — России и Америки. Настал определенный момент истины. США теперь объявляют о выходе из Сирии. Понимаю. Они просто уперлись там в тупик и не знают, что делать дальше. А результат будет все более отрицательным, чем дольше они там будут оставаться. И когда кто-то спрашивает, зачем России новое оружие, то ответ простой: чтобы не было так, как в Ракке, ни у нас, ни где-то еще.
Уходя из Сирии, Америка бросает курдов на произвол судьбы. Сначала она их вооружала, вдохновляла на кровавую битву с ИГИЛ (запрещено в РФ), намекая на создание независимого Курдистана. Сейчас Америка и Курдистан не поддержала, курдов бросает в приграничных с Турцией районах. Турки теперь будут учить курдов родину любить. Сирийскую родину, где их никто не притеснял. Где Россия предлагала им стать полноценным участником процесса мирного урегулирования. Курды, поверив США, решили все же дружить с американцами, которые убеждали их, что Россия курдов бросила.
Сейчас курдам предстоит заново определиться со своей ориентацией и выбрать, налаживать ли жизнь в Сирии или безнадежно биться на два фронта — с Сирией и Турцией. Вот итоги года по Сирии.
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