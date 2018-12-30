Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 декабря 201817:38

Шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

https://twitter.com/SusanPolgar

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат мира по блицу среди женщин. Победительницей стала россиянка Екатерина Лагно. По итогам 17 туров она набрала 13,5 очка.

Второй стала шахматистка из Ирана Сарасадат Хадемальшарьех (13 баллов), третьей — китаянка Лэй Тинцзе (12,5).

Отметим, что ранее в этом году Лагно стала финалистом чемпионата мира по классическим шахматам в Ханты-Мансийске, где проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Кроме того, она является двукратной чемпионкой Европы, чемпионкой мира по блицу и чемпионкой мира по быстрым шахматам.

Сейчас

18:02

Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

15:49

На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе

15:24

Россия примет ответные меры, если США разместят ракеты в Европе

14:41

В Финляндии в ДТП погибла семья российских туристов

13:20

В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника

10:15

Вертолет в Бурятии мог разбиться из-за плохой погоды

07:46

В Улан-Удэ рухнул вертолет, погибли четыре человека

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Попутчиком пропавшей клиентки BlaBlaCar оказался уголовник со стажем

Попутчиком пропавшей клиентки BlaBlaCar оказался уголовник со стажем

43 минуты назад
Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

22 минуты назад
ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

1 час назад
Киев требует от РПЦ невозможного

Киев требует от РПЦ невозможного

2 часа назад
В Донбассе саперы избавляются от новогодних украинских "подарков"

В Донбассе саперы избавляются от новогодних украинских "подарков"

2 часа назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Лыжница Непряева выиграла первый этап "Тур де Ски", Седова - третья

Лыжница Непряева выиграла первый этап "Тур де Ски", Седова - третья

2 часа назад
Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

39 минут назад
Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

42 минуты назад
Трампу грозит политическая опасность

Трампу грозит политическая опасность

1 час назад
Глава столичного МЧС рассказал о самых курьезных случаях

Глава столичного МЧС рассказал о самых курьезных случаях

6 часов назад
В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника

В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника

5 часов назад
"Спасибо за каждую гонку": Антон Шипулин попрощался с биатлоном

"Спасибо за каждую гонку": Антон Шипулин попрощался с биатлоном

17 часов назад
Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

2 часа назад
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15
Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

28.12.2018 16:45
Это большое кино. "Т-34" в отзывах первых зрителей

Это большое кино. "Т-34" в отзывах первых зрителей

28.12.2018 13:30
Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем

Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем

53 минуты назад
Новогодняя сказка шагает по стране

Новогодняя сказка шагает по стране

1 час назад
На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе

На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе

3 часа назад
Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины

Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины

3 часа назад
Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе

Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе

3 часа назад
В Финляндии в ДТП погибла семья российских туристов

В Финляндии в ДТП погибла семья российских туристов

3 часа назад
Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

4 часа назад
Появилось видео драки, спровоцировавшей побоище в кальянной в Ставрополе

Появилось видео драки, спровоцировавшей побоище в кальянной в Ставрополе

4 часа назад
В Белграде прошла акция протеста

В Белграде прошла акция протеста

4 часа назад
В Екатеринбурге мужчина жестоко убил собаку и угрожал покончить с собой

В Екатеринбурге мужчина жестоко убил собаку и угрожал покончить с собой

5 часов назад
Под Ростовом-на-Дону столкнулись влобовую два автомобиля

Под Ростовом-на-Дону столкнулись влобовую два автомобиля

5 часов назад
Массовая драка в центре Петербурга попала на видео

Массовая драка в центре Петербурга попала на видео

6 часов назад
Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе

Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе

6 часов назад
В США хакеры заблокировали выпуск свежих номеров крупнейших изданий

В США хакеры заблокировали выпуск свежих номеров крупнейших изданий

7 часов назад
"Желтые жилеты" продолжают требовать отставки Макрона

"Желтые жилеты" продолжают требовать отставки Макрона

7 часов назад
Грабители в масках отобрали у водителя 1,2 миллиона рублей

Грабители в масках отобрали у водителя 1,2 миллиона рублей

7 часов назад
Полиция изъяла 900 кг поддельной черной икры, которую продавали в элитных магазинах

Полиция изъяла 900 кг поддельной черной икры, которую продавали в элитных магазинах

8 часов назад
Вертолет в Бурятии мог разбиться из-за плохой погоды

Вертолет в Бурятии мог разбиться из-за плохой погоды

8 часов назад
Шуточные бои, собачьи упряжки, мастер-классы: Федерация бокса зовет на "Рождественскую елку"

Шуточные бои, собачьи упряжки, мастер-классы: Федерация бокса зовет на "Рождественскую елку"

9 часов назад
Во время награждения у "Мисс Африка - 2018" загорелась прическа

Во время награждения у "Мисс Африка - 2018" загорелась прическа

10 часов назад
В ХМАО столкнулись вахтовый автобус, газель, два грузовика и легковушка

В ХМАО столкнулись вахтовый автобус, газель, два грузовика и легковушка

10 часов назад
Немецкие эксперты: Запад не сможет противостоять российскому "Авангарду"

Немецкие эксперты: Запад не сможет противостоять российскому "Авангарду"

10 часов назад
Москва помогла бюджетным учреждениям Забайкалья погасить все долги

Москва помогла бюджетным учреждениям Забайкалья погасить все долги

11 часов назад
Китайский "Чанъэ-4" готовится к посадке на обратную сторону Луны

Китайский "Чанъэ-4" готовится к посадке на обратную сторону Луны

12 часов назад
Россиянин Петр Ян победил Силву де Андраде на турнире UFC 232

Россиянин Петр Ян победил Силву де Андраде на турнире UFC 232

13 часов назад
На службу в Воздушно-космические силы РФ впервые заступит "Витязь"

На службу в Воздушно-космические силы РФ впервые заступит "Витязь"

14 часов назад
Над секретной американской базой пролетел НЛО

Над секретной американской базой пролетел НЛО

14 часов назад
В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

15 часов назад
Самые громкие отставки CEO 2018 года

Самые громкие отставки CEO 2018 года

15 часов назад
Регистрация автомобиля: новые правила

Регистрация автомобиля: новые правила

19 часов назад
Окровавленная карта и дело Колчака: в Москве открылась уникальная выставка

Окровавленная карта и дело Колчака: в Москве открылась уникальная выставка

20 часов назад
Россиянам пообещали сказочный Новый год

Россиянам пообещали сказочный Новый год

29.12.2018 13:49
В России собрали первые кроссоверы марки Haval

В России собрали первые кроссоверы марки Haval

29.12.2018 11:58
Правила новогоднего шопинга: 5 советов, которые помогут сохранить здоровье

Правила новогоднего шопинга: 5 советов, которые помогут сохранить здоровье

29.12.2018 11:50
Роскошные модели Aurus будут собирать в Арабских Эмиратах

Роскошные модели Aurus будут собирать в Арабских Эмиратах

29.12.2018 10:57