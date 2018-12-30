30 декабря 201817:38
Шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат мира по блицу среди женщин. Победительницей стала россиянка Екатерина Лагно. По итогам 17 туров она набрала 13,5 очка.
Второй стала шахматистка из Ирана Сарасадат Хадемальшарьех (13 баллов), третьей — китаянка Лэй Тинцзе (12,5).
Отметим, что ранее в этом году Лагно стала финалистом чемпионата мира по классическим шахматам в Ханты-Мансийске, где проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Кроме того, она является двукратной чемпионкой Европы, чемпионкой мира по блицу и чемпионкой мира по быстрым шахматам.
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