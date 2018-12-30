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30 декабря 201818:34

Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

Автор: Дмитрий Киселёв

Громкий скандал в Иркутской области. В Сеть попало видео, на котором действующий губернатор Сергей Левченко в лесу направляет в берлогу длинноствольное охотничье ружье и двумя выстрелами под одобрительный гвалт лебезящей свиты убивает спящее животное.

Первое. Есть сторонники охоты. И есть ее противники. Но то, что произошло, определенно не охота. Это — убийство. Варварский акт произошел 5 января 2017 года. Охотничий сезон на медведей заканчивается в Иркутске 30 ноября.

Второе. Стрелявший губернатор не знал, кто в берлоге, медведь или медведица. Да общий цинизм — в том, что губернатора заранее это и не интересовало. А ведь медведица обычно залегает на зиму беременной. Рожает во сне уже в берлоге в феврале-марте. Сонные, слепые и голые — без шерсти — медвежата сосут молоко еще толком не проснувшейся матери. А весной медведица – гордая, с выводком подросших медвежат — выбирается из берлоги на свет.

Интересный факт. Брачные игры у медведей — в начале лета. Но развитие плода у будущей матери начинается лишь спустя месяцы — к началу спячки и если у медведицы накоплено достаточно жира на зиму — для вынашивания, родов и вскармливания потомства. Губернатора-убийцу все это не интересовало.

И, наконец, третье. Любой лидер в любом сообществе показывает личный пример, задает своим поведением критерии добра и зла. Губернатор Левченко, он что, считает, что убийство спящего медведя в берлоге — это его привилегия? Или он таким образом подсказывает всем, как надо поступать? И как вообще по жизни правильно... Интересно было бы самого губернатора об этом спросить.

Автор: Илья Буклов

На видеокадрах зафиксирован каждый шаг охоты губернатора. Вот он пристреливает чье-то ружье. Вот обученные лайки готовы броситься на только что проснувшегося косолапого.

Целью так называемой охоты, согласно данным и арендатора участка, и пресс-службы главы региона, был медведь-шатун, который якобы навещал ближайший поселок. Но почему именно губернатору доверили избавить населенный пункт от непрошенного гостя, при том что охота на шатуна считается самой опасной, непонятно. Медведь-шатун от того и получил такое прозвище, что вместо спячки блуждает по лесу в поисках пищи. Но этот зверь находился в берлоге.

Медведи залегают в спячку осенью до наступления холодов. Для зимовки обычно выбирают тихое место, иногда чащу, склон вдали от возможной опасности, чтобы никто хозяина тайги не тревожил. Но именно охота на берлоге — самый простой и незаконный способ добычи косолапого. Шансов на выживание у него практически нет.

Видео выложил в Сеть блогер Артем Павлечко. Это он по просьбе арендатора угодий снимал охоту и тогда не догадывался, что столь высокие гости могут вести незаконный промысел.

"Я искренне надеюсь, что данные люди — слуги народа, за которых я, кстати, голосовал, — понесут ответственность за свое живодерство и бесчеловечное отношение к животным", — сказал блогер.

По мнению экспертов, в этой истории слишком много пробелов. Как только появилось видео, представители губернатора сообщили о том, что охота состоялась в ноябре 2016 года в разрешенный период. Но из диалога становится ясно, что это был январь 2017 и сезон давно завершен.

"Я знаю, что все было законно. Это было дважды проверено Следственным комитетом и было признано законным. А все остальные домыслы я комментировать не буду", — заявил Сергей Левченко.

Все обстоятельства вновь будут изучать следователи: что это был за медведь, точные места и время, из какого оружия вели стрельбу и почему арендаторы угодий допускают подобный вид промысла на своей территории.

"Убийство спящего в берлоге медведя — это преступление, причем уголовное. И это однозначно незаконная охота. С моей точки зрения, может повлечь до 9 лет лишения свободы", — сказал Владимир Бурматов, председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды.

Бурый медведь для сибирской тайги сегодня — животное не редкое. С каждым годом косолапых все больше. Но на каждый выстрел нужны лицензия и обязательное соблюдение всех правил охоты.

"Мы все находимся в правовом поле и подчиняемся законам Российской Федерации. И не важно, губернатор или простой человек", — подчеркнул Дмитрий Медведев, доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского аграрного университета.

В охоте участвуют сын и внук руководителя региона. По окончанию охоты для взрослых — шанс, как выразился губернатор, "стрельнуть", то есть убить, предоставили его внуку. Вот организатор скандальной охоты подводит мальчика к кабану, сидящему в ловушке, и внук Сергея Левченко в упор стреляет в беззащитное животное.

Текст: "Вести недели"

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