Устюгов выиграл индивидуальную гонку на "Тур де Ски", Большунов – третий

В итальянском Тоблахе завершилась индивидуальная мужская гонка с раздельным стартом свободным стилем на 15 км в рамках первого этапа многодневки "Тур де Ски". Победителем стал российский лыжник Сергей Устюгов, который преодолел дистанцию за 30 минут 34,1 секунды​​​.

Как сообщает телеканал "Россия 24", вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший от россиянина на 12,2 секунды. Третье время показал еще один россиянин Александр Большунов, уступивший Устюгову 21,9 секунды.

В первой десятке еще два россиянина: Андрей Мельниченко занял четвертое место (+27,4 секунды), Денис Спицов – седьмое (+33,7).

Максим Вылегжанин стал 38-м (+1.31,9).

Напомним, ранее в Тоблахе победу в женской индивидуальной гонке одержала россиянка Наталья Непряева, а Анастасия Седова стала третьей.