Фронтовая музыка Донбасса: российские артисты помогают ополченцам укреплять боевой дух

Для Донбасса год был сложным, но успешным, героическим и еще красивым — во многом благодаря гастролям российских артистов.

Донецкий аэропорт. Груды покореженного бетона и металлоконструкций. На позиции легендарного батальона "Спарта", который выбивал из терминалов так называемых украинских киборгов, добрался московский фронтовой ансамбль "Братья казаки". У бойцов — перекур, гармонист выводит знаменитые аккорды.

На позициях — небольшая передышка, на костре кипит чумазый от копоти чайник. Редкий день, когда нет обстрелов. Не слышно минометов и артиллерии, молчат пулеметы. Говорит только русская гармошка. А до смерти — четыре шага.

Вместе с бельгийской овчаркой Рексом они были на самой передовой. Стертые с лица земли Луганск и деревня Желобок. Из поездки в Желобок рок-певица Юлия Чечерина вместе с Рексом привезли горсть желудей с вековых дубов, под которыми и проходило ее выступление.

На передовой — одна из самых первых и самых пронзительных песен на Донбассе. Когда не в такт и не в ноту Чечериной подпевают бывшие шахтеры, а теперь — ополченцы. Некоторые только что вернулись из боя. Снято любительской дрожащей камерой, но получилось все необыкновенно правдоподобно, как говорит сама Юлия, по-настоящему.

А еще она поет в старых полуразрушенных деревенских клубах на линии разграничения. Здесь — ее самые благодарные зрители

Все концерты в Донбассе — благотворительные. Это она в России зарабатывает, а тратит все там. Самая большая награда — это паспорт гражданина Луганской народной республики.

"Каждый должен выбрать оружие, которым сражаться. Каждый сражается оружием, которое ему предназначено судьбой. То есть артист, естественно, сражается песней", — сказал заслуженный артист России, лидер группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр.

С концертами в Донбасс Александр Скляр поехал, как только разорвали блокаду Луганска и дорога из России была открыта. Он пел в зале городской филармонии — с простреленной крышей и огромным органом за спиной.

"Конечно, никакая гитара, никакой орган не могут быть сильнее Калашникова — это очевидно. Но в этом-то и сила искусства, что песня в определенном смысле может быть сильнее оружия", — считает Скляр.

Для Александра это была первая поездка в горячую точку. В Луганск он ехал через разрушенную Новосветловку, а в Донецке Александр Захарченко лично повез показать ему аэропорт. Вернее то, что от него осталось.

"Я почувствовал, что музыкант должен быть в тяжелые моменты со своим народом", — признался Скляр.

Автомобили заметили — и тут же начался обстрел, да такой, что головы не поднять. "Когда я спросил Александра Владимировича, как же мы обратно поедем, он ответил: быстро и с песнями. Потому что в машине у него на полную играл казачий хор, его любимая песня "Ты меня не бойся". Вот под эту песню мы его джипе действительно очень быстро проскочили в сторону Донецка", — вспоминает Александр Скляр.

На той стороне тоже слышат и слова, и аккорды и даже отвечают тем же. Настоящий контрагитационный оркестр. С заунывным гимном "Ще не вмерла Украина".

"Не Донбассу нужна Россия, а он нужен нам. Здесь, в окопах, землянках, когда мы исполняем песни наших дедов, мы начинаем осознавать, кто мы такие, почему мы русские", — сказал Александр Усманов, солист фронтового ансамбля "Братья казаки".

Для ансамбля это уже 40-я командировка в горячую точку. Несколько раз были на российской военной базе в Сирии, но чаще приезжают в Донбасс. Все за свой счет, в свои выходные, отпуска.

"Здесь люди, близкие нам по духу, по мышлению, они такие же, как и мы, просто их беда настигла. Русские своих не бросают, как у нас было испокон веков. Поэтому, наверное, мы и здесь", — отметил руководитель ансамбля Вячеслав Коценко.

Выпускник ГИТИСа Вячеслав Коценко работает учителем английского и поет в окопах русские песни. "Если ты отдаешь в момент пения свою душу, частичку своего сердца, то они это тут же чувствуют", — признается он.

На передовой под Александровкой выступать на открытой местности командиры запретили — только в блиндаже.

Старший лейтенант Александр Попов знает толк в музыке. Это сейчас под каской и бронежилетом сложно разглядеть известного на весь Донецк рэпера Доллара. А ведь еще несколько лет назад своим эпатажным видом он пугал на украинском телевидении жеманных судей.

Вместе с другом они исполняли на конкурсе песню Лепса. Когда это только было?.. Точно в другой жизни.

Забросил и свой рэп, и свою мастерскую автотюнинга. Взял автомат и вот уже пятый год защищает родной Донбасс. Потому что так надо, а творчество подождет. Но поет. Признается, что нечасто. Зато бывший рэпер с удовольствием готов послушать приехавших на передовую артистов, может и покритиковать.

На прощание бойцы подарили артистам сувениры.

"Я еду не артиста Диму Самойлова показать, не спеть песни группы "Агаты Кристи", а как человек, который несет связь с этой большой страной, с большим русским миром и дает ему уверенность и понимание. Они все говорят: мы здесь воюем за Россию. И это действительно так", — рассказал музыкант группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

Артисты, заявившие о своей поддержке Донбасса, тут же стали для киевской власти врагами. Их занесли в расстрельные списки сайта "Миротворец" и запретили посещать Украину.

"Я не боюсь туда ехать. Мне будет очень неприятно. Там могила моего отца. Это то, ради чего я бы, наверное, туда съездил", — сказал музыкант Алексей Поддубный (Джанго).

События на Украине прошлись и по судьбам, и по семьям. Майдан развел по разные стороны баррикад и российских музыкантов. Некоторые открыто встали на сторону киевской власти и поехали с гастролями от Львова до Славянска.

"Мне вообще непонятно, как можно формулировать такую мысль: выключите телевизор — и войны не будет. Если ты это видел своими глазами, то такое высказывание представляется для тебя совершенно абсурдным. Война есть, и от того, выключишь ты телевизор или нет, она не может прекратиться", — отметил Александр Скляр.

"Те, кто отрицают геноцид русского населения на Донбассе, у вас языки и руки в крови. И вам с этим придется жить", — считает Вадим Самойлов.

В донбасских руинах и окопах за 4 года войны они оставили свои сердце и душу. В тени вековых дубов навсегда остались их друзья.