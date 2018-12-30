Попутчиком пропавшей клиентки BlaBlaCar оказался уголовник со стажем

Следователи, похоже, раскрыли одно из самых таинственных преступлений этой недели. Во Владимирской области задержан вероятный убийца директора столичных ресторанов быстрого питания. Ирина Ахматова выехала на своем автомобиле из Москвы в Тулу, через мобильное приложение нашла попутчика. Больше женщину никто не видел.

Особо опасный преступник — 39-летний житель подмосковного Серпухова Виталий Чикирев. Уголовник со стажем, числится в полицейской базе спецучета, ранее судим за изнасилование и мошенничество. Также есть сведения, что Чикирев причастен к нападениям на водителей и убийству, совершенному в 2011 году. Говорят, тогда задержанный изобразил помешательство, и его поместили в психоневрологическую больницу, но он оттуда сбежал и был объявлен в федеральный розыск. Сейчас Чикирев вновь в руках следствия. Его подозревают в расправе над 29-летней предпринимательницей Ириной Ахматовой.

"Оперативниками ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при содействии коллег из УМВД России по Владимирской области в городе Гороховец Владимирской области задержан подозреваемый в причастности к пропаже женщины", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Директор столичных ресторанов быстрого питания Ирина Ахматова пропала 23 декабря. Выехала на своем автомобиле из Москвы и направилась в сторону Тульской области к родственникам. Известно, что Ирина нашла попутчика. Больше на связь она не выходила.

"До настоящего времени местонахождение последней не установлено. В ходе проведения поисковых мероприятий установлено, что через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро Москвы в указанный автомобиль подсел мужчина", — рассказала Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Супруг Ирины написал заявление в полицию, к поиску подключились волонтеры — им удалось найти машину пропавшей женщины. Автомобиль стоял без номеров на парковке торгового центра в Ярославле. "Машина внутри была полностью чистая, будто предпродажная подготовка", — вспоминает Дарья Поцелуева, волонтер.

Странный маршрут подтверждал самые плохие подозрения. Метро на юге Москвы, откуда Ирина забирала попутчика, потом подмосковный город Серпухов и неожиданно разворот на 180 градусов, в Ярославль.

По данным следствия, Виталий Чикирев был зарегистрирован в интернет-сервисе под другим именем и с чужой фотографией. Сейчас с задержанным общаются следователи. Они выясняют, что же произошло с пропавшей Ириной Ахматовой.