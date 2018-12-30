Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат мира по блицу. Победителем турнира стал действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен, который по итогам 21 тура набрал 17 очков, не проиграв ни одной партии.

Вторым стал поляк Ян-Кшиштоф Дуда (16,5 баллов), третьим — американец Хикару Накамура (14,5). Лучший из россиян Петр Свидлер занял пятое место (14). Сергей Карякин не попал в десятку.

Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в четвертый раз в карьере (2009, 2014, 2017, 2018), что является лучшим результатом в истории, отмечает ТАСС.