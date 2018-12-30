В Химках эвакуируют посетителей "Меги"

В подмосковных Химках из ТЦ "Мега" эвакуировали посетителей. Администрация заявила, что эвакуацию проводят по техническим причинам, однако просит посетителей держаться на расстоянии 30-50 метров от здания.

Источник в экстренных службах сообщил, что эвакуация проводится после анонимного звонка о минировании. Всего из магазина вывели около 7 тысяч человек.

Сейчас проводится проверка помещений, неизвестно, будет ли "Мега" сегодня работать, передает РИА Новости.