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30 декабря 201820:10 Полина Ермолаева

2018-й: великие ушедшие

По традиции в конце года мы вспоминаем тех, кого с нами больше нет. Тех, кто ушел в 2018-м. Это люди, оставившие яркий след в жизни России.

Иосиф Кобзон

Мгновения его жизни — история большой страны, которой он служил без страха и упрека до последнего вздоха. Пел в Афганистане и Чернобыле. А в октябре 2002-го пошел в захваченный террористами Театральный центр на Дубровке и вывел нескольких заложников. Всегда поддерживал родной Донбасс. Голос эпохи и человек-эпоха. Воплощенное мужество и достоинство.

Валентин Фалин

Он верил, что Россия не просто страна, а уникальная цивилизация. Свидетель и творец истории. Валентин Фалин — великий политик и дипломат, интеллектуал и интеллигент, архитектор внешней политики и автор важнейших государственных решений. Он давал советы всем советским лидерам — от Сталина до Горбачева. И был всегда безупречен и честен в оценках.

Станислав Говорухин

Бескомпромиссный классик. Вся жизнь — по вертикали. Улицы пустели, когда по телевизору показывали "Место встречи изменить нельзя". Он отправлял зрителя в головокружительные путешествия — с Робинзоном Крузо, предлагал невероятные приключения — вместе с Томом Сойером. А в прицеле его "Ворошиловского стрелка" оказалось время. Режиссер и гражданин. Он всегда был вместе со своей страной. На любой площадке сражался за искусство. И это была прекрасная эпоха Станислава Говорухина.

Геннадий Рождественский

Сердце музыки билось в его руках, душа гармонии жила на кончиках его пальцев. Он дирижировал миром. Солнечный маэстро. Симфонический гипнотизер. В 20 лет впервые встал за пульт Большого театра. И для балета "Спящая красавица" ему не нужна была даже партитура.

Николай Караченцов

Колясик — так называли его близкие. Петровичем величали в театре. А он всегда нарасхват, ни минуты покоя. Ураган таланта. Театральное чудо — Николай Петрович Караченцов в роли графа Николая Петровича Резанова. Он оставил нам молитву о любви, что больше жизни и сильнее смерти.

Владимир Войнович

Отец солдата Ивана Чонкина и автор песни космического масштаба. В жизни Владимира Войновича были и стремительный взлет, и вынужденная эмиграция, и миллионные тиражи — уже после перестройки. Но как бы ни менялись обстоятельства, себе писатель не изменил ни разу.

Людмила Алексеева

Что такое справедливость, точно знала эта хрупкая, маленькая седовласая женщина, которая не боялась говорить правду. И никогда не сбивалась со своего пути. Символ российского правозащитного движения.

Эдуард Успенский

Сказочник ушел, но сказки остались с нами, потому что детство не заканчивается никогда, если рядом рыжий конопатый, пластилиновая ворона, Чебурашка, крокодил Гена и колобки, что ведут следствие. Эдуард Успенский придумал целый дивный мир, где от проблем можно сбежать в Простоквашино, а настоящего друга — найти по объявлению. И даже Шапокляк всегда встает на путь исправления.

Владимир Ляхов

Космический подвиг. Сутки автономного полета. Внеплановый выход. Владимир Ляхов — дважды Герой Советского Союза. Его имя — навсегда в истории отечественной космонавтики.

Михаил Державин

Дорогой. Любимый. Непревзойденный мастер сатиры, иронии и самоиронии. Единственный пан ведущий. Всегда взрывной юмористический эффект.

Александр Ведерников

Золотой бас России. Подлинно русский характер. Легенда Большого театра. Сколько ни звали мировые сцены, отвечал: призвание — служить своему народу.

Александр Захарченко

Батя. Так называли. И осиротели. Настоящий солдат. Признанный лидер Донбасса. Он мечтал видеть свою страну счастливой.

Олег Анофриев

Он в "Бременский музыкантах" исполнил все партии, кроме принцессы. Ведь музыка — судьба. Актерство — ремесло всего лишь. Родной голос, воспевший тот самый миг между прошлым и будущим.

Кира Муратова

"Я хочу раствориться, чтобы остались только мои фильмы", — говорила Кира Муратова. И ее "Короткие встречи" оборачивались "долгими проводами". Больше, чем режиссер, — автор. Она знала, что такое искусство кино.

Монсеррат Кабалье

Оперная вершина. Стихия, легенда, королева, великий голос и божественный талант. Ей рукоплескали мировые сцены. Ее имя — символ Испании. Россию любила. И Россия ей отвечала взаимностью.

Андрей Битов

Его называли основателем русского постмодернизма. Автор "Пушкинского дома", расходившегося в самиздатовских рукописях. И поколенческую прозу переводили на все европейские языки.

Людмила Сенчина

Хрустальный, нежный, волшебный голос. Она поздала на вступительные экзамены в театральный, но на свой звездный бал успела. И не золушкой — королевой.

Анатолий Гладилин

С повести "Хроника времен Виктора Подгурского" и началась история шестидесятников. Писатель Анатолий Гладилин. Жизнь на две половины. Но даже во Франции он оставался преданным России и своим читателям.

Нина Дорошина

Роль-судьба. Надюха в "Любовь и голуби". А после нее и в кино не играла, отдавая себя сцене "Современника". И это была верность длинною в жизнь.

Наум Коржавин

Поэт, все переживший вместе с ХХ веком: арест, ссылка, запрет на публикации. А он писал, и правда звенела в каждом слове.

Шарль Азнавур

Подлинный шансонье. Он пел о жизни, а значит, о любви. Француз и верный сын Армении. Написал 1300 песен. И спел гимн вечной любви.

Роман Карцев

В его интонации — вся Одесса: и шум моря, и гул привоза, и ароматы Молдованки, где вырос "Ромка-артист". Грустный клоун. И не было звания выше и миссии важнее. Ведь если отсутствие чувства юмора — болезнь, Роман Карцев умел врачевать.

Марк Кривошеев

Он был среди первых. Опережал время. Ученый, который не просто смотрел в будущее — вдохновлял его. И создавая цифровое телевидение — менял мир. Исторические кадры, как страна встречала Гагарина, как в небо взмывал олимпийский мишка, — это он отвечал за качество эфирной картинки.

Андрей Дементьев

Стихи — исповедь. Слова — музыка. Его читают. Его поют. Элегантный, аристократичный. Его простые строки: "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить".

Олег Табаков

Великий русский артист. Учитель. Строитель театра. Влюбленный в свое дело, в своих учеников, да просто в жизнь. Больше 200 ролей. Два театра — Московский художественный и выросшая из студийного подвала "Табакерка". Однажды он сказал: "Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается". Но, Олег Палыч, вас нам очень не хватает: и лукавого взгляда, и хитрой улыбки, и житейской мудрости, и потрясающего чувства юмора. Этот Новый год мы встретим без вас. Но непременно с котом Матроскиным, которого и вы очень любили: Завидуйте, те, у кого нет такой роли".

Текст: "Вести недели"

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