"Спартак" обыграл "Сочи" в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский "Спартак" на чужом льду со счетом 2:1 в овертайме победил "Сочи".

В составе победителей шайбы забросили Артем Федоров (30-я минута) и Каспарс Даугавиньш (65-я). У проигравших отличился Дмитрий Архипов (17-я).

"Спартак" с 50 очками занимает шестое место в Западной конференции. "Сочи" потерпел третье поражение подряд и с 47 баллами идет седьмым.

В другом матче игрового дня ярославский "Локомотив" на своем льду уступил минскому "Динамо" – 0:3.