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30 декабря 201819:50

ЦСКА обыграл "Торпедо" и продлил результативную серию в КХЛ

https://cska-hockey.ru

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский ЦСКА принимал нижегородское "Торпедо" и одержал победу со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (40-я минута) и Янник Хансен (55-я). У проигравших отличился Михаил Варнаков (30-я).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и с 74 очками продолжает лидировать в таблице западной конференции. "Торпедо" с 50 баллами идет седьмым.

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