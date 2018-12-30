ЦСКА обыграл "Торпедо" и продлил результативную серию в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский ЦСКА принимал нижегородское "Торпедо" и одержал победу со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (40-я минута) и Янник Хансен (55-я). У проигравших отличился Михаил Варнаков (30-я).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и с 74 очками продолжает лидировать в таблице западной конференции. "Торпедо" с 50 баллами идет седьмым.