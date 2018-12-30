ДТП в центре Петербурга: три пешехода получили тяжелые травмы

В центре Петербурга столкнулись два автомобиля, три пешехода, в том числе ребенок, получили тяжелые травмы, передает ТАСС.

ДТП произошло у Аничкова моста на Невском проспекте в 17:25 по московскому времени. Сначала столкнулись "Мерседес" и "Субару", а потом "Мерседес" наехал на пешеходов.