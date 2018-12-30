На берега Курил выбросило тонны селедки

На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм. Как сообщали местные жители, с утра 29 декабря рыбу выбрасывало в огромном количестве.

Такой подарок к новогоднему столу случился не только в районе термального источника "Ванночки", но и в порту в Китовом, и на камнях на протяжении от Курильска до Китового.

Местные жители собирали мешки рыбы. Пришло бы больше народу, но погода подкачала.

Оставшуюся рыбу сгребли грейдером обратно в море, передает канал "Россия 24".