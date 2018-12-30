Харьков остался без промышленности и российских туристов

26 декабря в десяти областях Украины, наименее лояльных Петру Порошенко, бесславно закончилось военное положение. Продлить его президенту Украины запретили из США и Европы. Война тем временем Порошенко нужна для продолжения собственной политической жизни. Другой таблетки нет.

Второй по величине город Украины Харьков — один из главных научно-промышленных центров всего бывшего Советского Союза. До сих пор он во многом сохранил этот потенциал — в городе работают десятки вузов и научно-исследовательских институтов, остались производства. Харьков входит в мирную колею. Харьковская область Украины — в списке территорий, на которых до 26 декабря действовало объявленное властями военное положение. И пока горожане готовились к Новому году и Рождеству, военные были в повышенной боевой готовности. Впрочем, как уверяют харьковчане, это было незаметно.

Тема войны сейчас в городе видна лишь местами. Около главной городской елки на площади Свободы собирают деньги на победу. Впрочем, особого энтузиазма у жителей милитаристская экспозиция и ящик для пожертвований не вызывают. Зато с рекламных щитов о другой победе вещает президент Петр Порошенко — о предоставлении автокефалии Киевскому Патриархату: этот день вошел в историю. Но и сейчас в главных храмах и монастырях Харькова служат священники Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Экономика Харькова во многом была завязана на Россию — промышленность, туризм, торговля. Это естественно: до российской границы — 40 километров, до Белгорода — 80. Рынок Барабашова — второй по величине в Европе. Громадный хаб для торговцев текстилем, обувью, промтоварами. На рынке говорят о спаде оборота. Помимо ослабления экономических связей с Россией сказывается и отток населения — миллионы украинцев на заработках либо в России, либо в Евросоюзе.

"Раньше приезжали из России, а теперь никто к нам не едет. И свои все обнищали", — говорят местные жители.

Из крупных предприятий, оставшихся от советской эпохи, процветает только завод имени Малышева — здесь в три смены и без выходных выпускают и ремонтируют бронетехнику для Вооруженных сил Украины. Более мирные предприятия — к примеру, авиационный и тракторный заводы — балансируют на грани закрытия. Авиационный завод стоит, пока прокуратура уже лет десять расследует многомиллионные хищения на госпредприятии. Трудности со сбытом у Харьковского тракторного завода.

Харьков — город промышленности, прикладной науки и студентов. И если сейчас промышленность переживает кризис, науке не хватает денег, то вузы Харькова — в частности, Национальный университет — продолжают привлекать студентов со всей Украины.

И студенты, и служащие, и пенсионеры – все харьковчане — в предновогоднем настроении. Город нарядился к праздникам, однако местами явно пустоват — сказывается снижение потока туристов из России.

"А кто приедет? Сейчас уже многие туризмом не занимаются. Половина не приезжает, половину не впускают", — говорят харьковчане.