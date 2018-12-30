Крабовые войны на Сахалине: как работает хорошо отлаженный криминальный бизнес
Как действует криминальный крабовый бизнес на Сахалине? "Крабовые магнаты" — в бегах. Что их ожидает?
Момент бегства "крабового короля" Олега Кана из Южно-Сахалинска зафиксировали камеры видеонаблюдения местного аэропорта. Авторитетный бизнесмен спешил покинуть остров, понимая, что по его следу уже идут силовики.
Кан раздраженно выполняет требования Службы безопасности авиагавани. Неохотно снимает куртку и проходит через рамку металлоискателя. Влиятельного человека сопровождает свита. Личный самолет Кана всегда готов вылететь в любую точку мира, ведь деньги для срочных перемещений по планете не проблема. А вот и лайнер миллиардера.
В тот день самолет экстренно вывез босса в японский город Саппоро. Там у Олега Кана есть собственная резиденция. О происходящим на родине он узнает по телевизору.
За квоты и воровство краба на Сахалине долгие десятилетия боролись мощные преступные кланы. Никто не хотел работать по закону. У этих авторитетных крабопромышленников была одна цель — быстро сколотить капитал и спрятать его за границей. Использовались самые различные финансовые схемы по обману государства. До сегодняшнего момента фигурой номер один на Дальнем Востоке считался Олег Кан. Его империя со временем превратилась в серьезный и влиятельный холдинг, в котором трудились рыболовы, финансисты, юристы, адвокаты и рыбные брокеры.
Серия обысков, проведенных недавно в Южно-Сахалинске, связана с новым уголовным делом о контрабанде краба за границу. Управление ФСБ России по Сахалинской области вместе с коллегами из Федеральной таможенной службы уличили одну из подконтрольных Олегу Кану фирм в неуплате налогов.
"Контракты на поставку водных биологических ресурсов заключались в том числе между сахалинской компаний "Монерон" и фирмой, зарегистрированной в Панаме. Стоимость крабовой продукции по данным сделкам была занижена, чтобы существенно сократить таможенные платежи в бюджет Российской Федерации. Возбужденное уголовное дело расследуется следственным подразделением Управления ФСБ России по Сахалинской области", — заявила Анастасия Ермолова, пресс-секретарь УФСБ России по Сахалинской области.
Силовики пришли в дом Олега Кана. Но их здесь явно не ждали. Охранники сахалинской усадьбы Олега Кана встретили спецназ ФСБ с поднятыми руками. Во дворе стоял брошенный автомобиль хозяина — дорогой японский леворукий внедорожник с госномером "001 КАН". В доме находилась гражданская жена бизнесмена.
В то же время несколько опергрупп нагрянули сразу по нескольким адресам. В 6 утра постучали в дверь сына Олега Кана Александра. В дорогой квартире сына и партнера по бизнесу Олега Кана оперативники нашли огнестрельное оружие, которое по документам числится как наградное. Этот пистолет и боеприпасы сахалинскому авторитетному предпринимателю якобы вручил президент Киргизии.
У Кана-младшего искали документы, связанные с контрабандой морепродуктов. Подобную финансовую отчетность крупных рыбопромышленников пытались отыскать и в офисе империи семьи Кана.
Также спецназ ФСБ нагрянул в апартаменты еще одного партнера по бизнесу — депутата Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова. Но владельца шикарной квартиры не нашли. Он, по словам жены, находится в командировке. В руках оперативников оказались различные документы, а также богатый фотоархив Пашова. На фото — он и его лучший друг Олег Кан.
Суета и паника началась и в областном Следственном комитете. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Центральному аппарату изъять все уголовные дела, по которым владелец крабовой империи проходил в качестве подозреваемого. По нашим данным, у Олега Кана в областном Следственном комитете было много хороших знакомых. Может быть, поэтому уголовное дело о гибели экипажа судна "Восток" в Японском море в январе 2018 года затерялось в кабинетах СК и прокуратуры.
Так и не установлено точное место крушения траулера, не названы виновные в этой трагедии. Если верить нашему источнику, у Кана до сих пор остаются рычаги влияния на некоторых представителей правоохранительных органов региона.
С сентября 2018 года в местном СК появился новый руководитель. До этого управление возглавлял Александр Царакаев, который почему-то не заметил того, что Кан мог быть замешан в заказных убийствах. Высокопоставленного офицера нам удалось встретить на пороге Следственного управления.
- Не стыдно вам носить погоны?
- Мне не стыдно. Я нисколько не получил, — сказал Царакаев.
Теперь Центральный аппарат Следственного комитета совместно с региональным ФСБ внимательно изучает дела прошлых лет, по которым так или иначе проходил Олег Кан. Выяснилось, что глава сахалинской империи не единственный крупный крабопромышленник, который может работать по "серым" схемам.
В Камчатском, Хабаровском, Приморском краях добычу краба контролирует Дмитрий Дремлюга. Бизнесмен постоянно проживает в США. Его жена Вероника ведет гламурный Instagram из Майями. А отчего бы не повеселиться на доходы от сомнительных сделок? Ведь они приносят бешеные деньги крупным игрокам рынка российских морепродуктов.
Беззаботно живут в США и другие крабопромышленники-миллионеры — Валерий Шегнагаев и Виктор Варенников. Первый контролирует промысел морепродуктов в Приморском крае, второй — на Камчатке.
С видом на жительство в Литве трудится на просторах Дальневосточного бассейна предприниматель Александр Козлов. Его интересы — это Приморский край. Там же вовсю добывают наши биоресурсы предприниматели Александр Передня и Иван Михнов. На Камчатке мощно развернулись крабодобывающие компании Максима Петрушина и Валерия Пономарева. А в Мурманске авторитетнее всех на этом рынке Геннадий Миргородский.
"Многие годы квоты распределялись по "историческому" принципу. Мы предлагаем делать это с аукционов, когда все желающие могут принять в них участие. Естественно, не просто так. Они должны заплатить хорошие деньги в казну. Они должны дать обязательства по инфраструктуре, что будут развивать регион и отрасль. Мы боремся, чтобы работали нормальные люди, которые желают работать всерьез и надолго, а не собрать какие-то деньги, вкладывая копейки в эти суда. А иногда вообще ничего не вкладывая. Только в горючку и краску, чтобы он по дороге не развалилась. А строят на заработанные деньги вместо инфраструктуры в России себе особняки по всему Тихоокеанскому побережью Америки", — сказал Андрей Цариковский, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России.
Всем этим бизнесменам-крабопромышленникам, имеющим банковские счета и собственность за границей, не переплюнуть все того же Олега Кана. По информации наших источников, в его подчинении 22 крупных предприятия по ловле и переработке краба и морепродуктов. Да и состояние его капитала во много раз больше. И биография что надо — криминальная.
В 2000-х Кан засветился в оперативных справках Управления по борьбе с оргпреступностью. Также он проходил по серьезным уголовным делам и якобы весной 2011 года даже числился в федеральном розыске.
После убийства в южнокорейском Пусане лидера ОПГ Василия Наумова по прозвищу Якут весь флот ликвидированного авторитета каким-то странным образом перешел под контроль других влиятельных людей Сахалина. Все корабли Якута ходили под флагами чужих стран. Экипажи были русскими, бесправными и получали копейки. Прикрываясь квотами, флот лидера ОПГ выходил в море и воровал наши биоресурсы. Товар отправлялся в порты Японии и Южной Кореи. Оплата была наличными.
В криминальной войне за распределение квот в 2002 году в центре Москвы, на Арбате, был убит губернатор Магаданской области Валентин Цветков.
"Серые" схемы по добыче российских биоресурсов под прикрытием сомнительных квот работают и по сей день. Только у руля — другие авторитетные предприниматели. В Москве задумались, как навести порядок на рынке распределения квот.
"Надо разделить именно чистых браконьеров, у которых нет разрешений, и компании, которые добывают в рамках разрешения, но иногда добывают сверх лимитов и излишки пытаются реализовать через "серые" рынки. Те компании, у которых есть свои лимиты, у них обязательно установлены техсредства технического контроля. В случае отключения средств технического контроля более чем на 48 часов, они обязаны сообщить в Пограничную службу. За два таких нарушения предприятие лишается своей квоты", — заявил Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству.
Все эти правила существуют только на бумаге. В море — другие законы, а точнее понятия. На Дальнем Востоке десятилетиями существует практика доставки наших ворованных морепродуктов в Японию и Южную Корею.
На карте изображены маршруты контрабандистов. В основном суда с русскими экипажами под флагами других государств выходят из порта Корсаков и направляются в нашу свободную экономическую зону. Прикрываясь квотами, вылавливают краба, морского ежа, гребешка, трепанга, рыбу. Но вместо российских берегов доставляют груз в Японию, в порты Вакканай и Саппоро.
Все финансовые операции происходят на месте. Килограмм камчатского краба сдают по 32 доллара за килограмм. По такой же цене скупают ворованный деликатес в южнокорейском порту Пусан. Сюда к местным холодильным ангарам доставляют криминальную продукцию корабли браконьерского флота из Владивостока.
В январе 2018 года судно "Восток", направляясь из Южной Кореи в Невельск, попало в шторм и затонуло. Родственники погибших моряков требовали возбудить уголовное дело в отношении владельца траулера, но правоохранительные органы почему-то не торопились этого делать.
Поговаривали, что "Восток" принадлежал одной из компаний империи Олега Кана. После бегства в Японию авторитетного предпринимателя Сахалина делом о крушении судна занялся Центральный аппарат Следственного комитета.
Весь остров Сахалин обсуждает предновогоднюю спецоперацию силовиков и бегство крабопромышленника Олега Кана в Японию. Местные предприниматели надеются, что в ближайшее время в этом непростом регионе будет наведен порядок, рынок морепродуктов станет прозрачнее, а в море будут выходить российские суда — под нашими флагами и с нашими экипажами, ведь Сахалин мог бы жить совсем другой жизнью, если бы биоресурсы не разворовывали и не продавали за границу.
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