Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
30 декабря 201820:43 Павел Брыкин

Крабовые войны на Сахалине: как работает хорошо отлаженный криминальный бизнес

Как действует криминальный крабовый бизнес на Сахалине? "Крабовые магнаты" — в бегах. Что их ожидает?

Момент бегства "крабового короля" Олега Кана из Южно-Сахалинска зафиксировали камеры видеонаблюдения местного аэропорта. Авторитетный бизнесмен спешил покинуть остров, понимая, что по его следу уже идут силовики.

Кан раздраженно выполняет требования Службы безопасности авиагавани. Неохотно снимает куртку и проходит через рамку металлоискателя. Влиятельного человека сопровождает свита. Личный самолет Кана всегда готов вылететь в любую точку мира, ведь деньги для срочных перемещений по планете не проблема. А вот и лайнер миллиардера.

В тот день самолет экстренно вывез босса в японский город Саппоро. Там у Олега Кана есть собственная резиденция. О происходящим на родине он узнает по телевизору.

За квоты и воровство краба на Сахалине долгие десятилетия боролись мощные преступные кланы. Никто не хотел работать по закону. У этих авторитетных крабопромышленников была одна цель — быстро сколотить капитал и спрятать его за границей. Использовались самые различные финансовые схемы по обману государства. До сегодняшнего момента фигурой номер один на Дальнем Востоке считался Олег Кан. Его империя со временем превратилась в серьезный и влиятельный холдинг, в котором трудились рыболовы, финансисты, юристы, адвокаты и рыбные брокеры.

Серия обысков, проведенных недавно в Южно-Сахалинске, связана с новым уголовным делом о контрабанде краба за границу. Управление ФСБ России по Сахалинской области вместе с коллегами из Федеральной таможенной службы уличили одну из подконтрольных Олегу Кану фирм в неуплате налогов.

"Контракты на поставку водных биологических ресурсов заключались в том числе между сахалинской компаний "Монерон" и фирмой, зарегистрированной в Панаме. Стоимость крабовой продукции по данным сделкам была занижена, чтобы существенно сократить таможенные платежи в бюджет Российской Федерации. Возбужденное уголовное дело расследуется следственным подразделением Управления ФСБ России по Сахалинской области", — заявила Анастасия Ермолова, пресс-секретарь УФСБ России по Сахалинской области.

Силовики пришли в дом Олега Кана. Но их здесь явно не ждали. Охранники сахалинской усадьбы Олега Кана встретили спецназ ФСБ с поднятыми руками. Во дворе стоял брошенный автомобиль хозяина — дорогой японский леворукий внедорожник с госномером "001 КАН". В доме находилась гражданская жена бизнесмена.

В то же время несколько опергрупп нагрянули сразу по нескольким адресам. В 6 утра постучали в дверь сына Олега Кана Александра. В дорогой квартире сына и партнера по бизнесу Олега Кана оперативники нашли огнестрельное оружие, которое по документам числится как наградное. Этот пистолет и боеприпасы сахалинскому авторитетному предпринимателю якобы вручил президент Киргизии.

У Кана-младшего искали документы, связанные с контрабандой морепродуктов. Подобную финансовую отчетность крупных рыбопромышленников пытались отыскать и в офисе империи семьи Кана.

Также спецназ ФСБ нагрянул в апартаменты еще одного партнера по бизнесу — депутата Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова. Но владельца шикарной квартиры не нашли. Он, по словам жены, находится в командировке. В руках оперативников оказались различные документы, а также богатый фотоархив Пашова. На фото — он и его лучший друг Олег Кан.

Суета и паника началась и в областном Следственном комитете. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Центральному аппарату изъять все уголовные дела, по которым владелец крабовой империи проходил в качестве подозреваемого. По нашим данным, у Олега Кана в областном Следственном комитете было много хороших знакомых. Может быть, поэтому уголовное дело о гибели экипажа судна "Восток" в Японском море в январе 2018 года затерялось в кабинетах СК и прокуратуры.

Так и не установлено точное место крушения траулера, не названы виновные в этой трагедии. Если верить нашему источнику, у Кана до сих пор остаются рычаги влияния на некоторых представителей правоохранительных органов региона.

С сентября 2018 года в местном СК появился новый руководитель. До этого управление возглавлял Александр Царакаев, который почему-то не заметил того, что Кан мог быть замешан в заказных убийствах. Высокопоставленного офицера нам удалось встретить на пороге Следственного управления.

- Не стыдно вам носить погоны?

- Мне не стыдно. Я нисколько не получил, — сказал Царакаев.

Теперь Центральный аппарат Следственного комитета совместно с региональным ФСБ внимательно изучает дела прошлых лет, по которым так или иначе проходил Олег Кан. Выяснилось, что глава сахалинской империи не единственный крупный крабопромышленник, который может работать по "серым" схемам.

В Камчатском, Хабаровском, Приморском краях добычу краба контролирует Дмитрий Дремлюга. Бизнесмен постоянно проживает в США. Его жена Вероника ведет гламурный Instagram из Майями. А отчего бы не повеселиться на доходы от сомнительных сделок? Ведь они приносят бешеные деньги крупным игрокам рынка российских морепродуктов.

Беззаботно живут в США и другие крабопромышленники-миллионеры — Валерий Шегнагаев и Виктор Варенников. Первый контролирует промысел морепродуктов в Приморском крае, второй — на Камчатке.

С видом на жительство в Литве трудится на просторах Дальневосточного бассейна предприниматель Александр Козлов. Его интересы — это Приморский край. Там же вовсю добывают наши биоресурсы предприниматели Александр Передня и Иван Михнов. На Камчатке мощно развернулись крабодобывающие компании Максима Петрушина и Валерия Пономарева. А в Мурманске авторитетнее всех на этом рынке Геннадий Миргородский.

"Многие годы квоты распределялись по "историческому" принципу. Мы предлагаем делать это с аукционов, когда все желающие могут принять в них участие. Естественно, не просто так. Они должны заплатить хорошие деньги в казну. Они должны дать обязательства по инфраструктуре, что будут развивать регион и отрасль. Мы боремся, чтобы работали нормальные люди, которые желают работать всерьез и надолго, а не собрать какие-то деньги, вкладывая копейки в эти суда. А иногда вообще ничего не вкладывая. Только в горючку и краску, чтобы он по дороге не развалилась. А строят на заработанные деньги вместо инфраструктуры в России себе особняки по всему Тихоокеанскому побережью Америки", — сказал Андрей Цариковский, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России.

Всем этим бизнесменам-крабопромышленникам, имеющим банковские счета и собственность за границей, не переплюнуть все того же Олега Кана. По информации наших источников, в его подчинении 22 крупных предприятия по ловле и переработке краба и морепродуктов. Да и состояние его капитала во много раз больше. И биография что надо — криминальная.

В 2000-х Кан засветился в оперативных справках Управления по борьбе с оргпреступностью. Также он проходил по серьезным уголовным делам и якобы весной 2011 года даже числился в федеральном розыске.

После убийства в южнокорейском Пусане лидера ОПГ Василия Наумова по прозвищу Якут весь флот ликвидированного авторитета каким-то странным образом перешел под контроль других влиятельных людей Сахалина. Все корабли Якута ходили под флагами чужих стран. Экипажи были русскими, бесправными и получали копейки. Прикрываясь квотами, флот лидера ОПГ выходил в море и воровал наши биоресурсы. Товар отправлялся в порты Японии и Южной Кореи. Оплата была наличными.

В криминальной войне за распределение квот в 2002 году в центре Москвы, на Арбате, был убит губернатор Магаданской области Валентин Цветков.

"Серые" схемы по добыче российских биоресурсов под прикрытием сомнительных квот работают и по сей день. Только у руля — другие авторитетные предприниматели. В Москве задумались, как навести порядок на рынке распределения квот.

"Надо разделить именно чистых браконьеров, у которых нет разрешений, и компании, которые добывают в рамках разрешения, но иногда добывают сверх лимитов и излишки пытаются реализовать через "серые" рынки. Те компании, у которых есть свои лимиты, у них обязательно установлены техсредства технического контроля. В случае отключения средств технического контроля более чем на 48 часов, они обязаны сообщить в Пограничную службу. За два таких нарушения предприятие лишается своей квоты", — заявил Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству.

Все эти правила существуют только на бумаге. В море — другие законы, а точнее понятия. На Дальнем Востоке десятилетиями существует практика доставки наших ворованных морепродуктов в Японию и Южную Корею.

На карте изображены маршруты контрабандистов. В основном суда с русскими экипажами под флагами других государств выходят из порта Корсаков и направляются в нашу свободную экономическую зону. Прикрываясь квотами, вылавливают краба, морского ежа, гребешка, трепанга, рыбу. Но вместо российских берегов доставляют груз в Японию, в порты Вакканай и Саппоро.

Все финансовые операции происходят на месте. Килограмм камчатского краба сдают по 32 доллара за килограмм. По такой же цене скупают ворованный деликатес в южнокорейском порту Пусан. Сюда к местным холодильным ангарам доставляют криминальную продукцию корабли браконьерского флота из Владивостока.

В январе 2018 года судно "Восток", направляясь из Южной Кореи в Невельск, попало в шторм и затонуло. Родственники погибших моряков требовали возбудить уголовное дело в отношении владельца траулера, но правоохранительные органы почему-то не торопились этого делать.

Поговаривали, что "Восток" принадлежал одной из компаний империи Олега Кана. После бегства в Японию авторитетного предпринимателя Сахалина делом о крушении судна занялся Центральный аппарат Следственного комитета.

Весь остров Сахалин обсуждает предновогоднюю спецоперацию силовиков и бегство крабопромышленника Олега Кана в Японию. Местные предприниматели надеются, что в ближайшее время в этом непростом регионе будет наведен порядок, рынок морепродуктов станет прозрачнее, а в море будут выходить российские суда — под нашими флагами и с нашими экипажами, ведь Сахалин мог бы жить совсем другой жизнью, если бы биоресурсы не разворовывали и не продавали за границу.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

19:05

В Химках эвакуируют посетителей "Меги"

18:02

Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

15:49

На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе

15:24

Россия примет ответные меры, если США разместят ракеты в Европе

14:41

В Финляндии в ДТП погибла семья российских туристов

13:20

В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника

10:15

Вертолет в Бурятии мог разбиться из-за плохой погоды

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Попутчиком пропавшей клиентки BlaBlaCar оказался уголовник со стажем

Попутчиком пропавшей клиентки BlaBlaCar оказался уголовник со стажем

3 часа назад
Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

3 часа назад
Неуловимый "Авангард": космическая скорость и сложная траектория

Неуловимый "Авангард": космическая скорость и сложная траектория

2 часа назад
ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

4 часа назад
2018-й: великие ушедшие

2018-й: великие ушедшие

1 час назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Эвакуация в "Меге": тревога оказалась ложной

Эвакуация в "Меге": тревога оказалась ложной

1 час назад
Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

3 часа назад
Лыжница Непряева выиграла первый этап "Тур де Ски", Седова - третья

Лыжница Непряева выиграла первый этап "Тур де Ски", Седова - третья

5 часов назад
Киев требует от РПЦ невозможного

Киев требует от РПЦ невозможного

5 часов назад
Трампу грозит политическая опасность

Трампу грозит политическая опасность

4 часа назад
В Донбассе саперы избавляются от новогодних украинских "подарков"

В Донбассе саперы избавляются от новогодних украинских "подарков"

5 часов назад
Глава столичного МЧС рассказал о самых курьезных случаях

Глава столичного МЧС рассказал о самых курьезных случаях

9 часов назад
"Т-34": зрители станут частью экипажа легендарного танка Победы

"Т-34": зрители станут частью экипажа легендарного танка Победы

2 часа назад
Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

6 часов назад
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15
Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

28.12.2018 16:45
На берега Курил выбросило тонны селедки

На берега Курил выбросило тонны селедки

2 часа назад
Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

3 часа назад
Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем

Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем

4 часа назад
Новогодняя сказка шагает по стране

Новогодняя сказка шагает по стране

4 часа назад
Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины

Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины

6 часов назад
В Финляндии в ДТП погибла семья российских туристов

В Финляндии в ДТП погибла семья российских туристов

7 часов назад
Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

7 часов назад
Появилось видео драки, спровоцировавшей побоище в кальянной в Ставрополе

Появилось видео драки, спровоцировавшей побоище в кальянной в Ставрополе

7 часов назад
В Екатеринбурге мужчина жестоко убил собаку и угрожал покончить с собой

В Екатеринбурге мужчина жестоко убил собаку и угрожал покончить с собой

8 часов назад
В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника

В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника

8 часов назад
Под Ростовом-на-Дону столкнулись влобовую два автомобиля

Под Ростовом-на-Дону столкнулись влобовую два автомобиля

8 часов назад
Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе

Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе

9 часов назад
В США хакеры заблокировали выпуск свежих номеров крупнейших изданий

В США хакеры заблокировали выпуск свежих номеров крупнейших изданий

10 часов назад
Полиция изъяла 900 кг поддельной черной икры, которую продавали в элитных магазинах

Полиция изъяла 900 кг поддельной черной икры, которую продавали в элитных магазинах

11 часов назад
Во время награждения у "Мисс Африка - 2018" загорелась прическа

Во время награждения у "Мисс Африка - 2018" загорелась прическа

13 часов назад
В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

18 часов назад
Самые громкие отставки CEO 2018 года

Самые громкие отставки CEO 2018 года

18 часов назад
"Спасибо за каждую гонку": Антон Шипулин попрощался с биатлоном

"Спасибо за каждую гонку": Антон Шипулин попрощался с биатлоном

20 часов назад
В России собрали первые кроссоверы марки Haval

В России собрали первые кроссоверы марки Haval

29.12.2018 11:58