Эвакуация в "Меге": тревога оказалась ложной

Угроза взрыва в торговом центре "Мега" в Химках оказалась ложной, опасных предметов в ходе проверки помещений не нашли, передает "Интерфакс".

Правоохранительные органы устанавливают личность звонившего. Из-за звонка из ТЦ эвакуировали более 5 тысяч человек.