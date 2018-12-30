Из-за поскандалившей пары во Флориде пострадали 26 человек

В торговом центре во Флориде в результате драки пострадали 18 человек. В экстренные службы поступило сообщение о перестрелке на фуд-корте, однако прибывшие полицейские обнаружили, что никакой перестрелки нет.

Мужчина с женщиной начали выяснять отношения и просто уронили стулья. Разгорелась драка. Эхо напугало посетителей, они побежали. 18 человек получили легкие травмы. 8 человек были госпитализированы.

Зачинщиков драки задержали, им могут предъявить обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка, передает Orlando.