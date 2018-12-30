КХЛ. Рижское "Динамо" прервало победную серию одноклубников из Москвы

В Риге завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между рижским и московским "Динамо". Хозяева льда смогли одолеть команду Владимира Крикунова со счетом 5:4, прервав шестиматчевую победную серию гостей.

У победителей шайбы забросили Андрис Джериньш, Нериюс Алишаускас, Мэтью Майоне, Колтон Гиллис и Линус Виддель. У москвичей отличились Вадим Шипачев, Руслан Карлин, Даниил Тарасов и Дмитрий Кагарлицкий.

Московское "Динамо" не смогло обойти "Спартак", оставшись на шестом месте в Западной конференции. Бело-голубые набрали 49 очков после 45 игр. У рижан стало 42 балла после 43 матчей. Они занимают 9-ю позиции в турнирной таблице Запада.

В другой встрече дня омский "Авангард" на своей площадке по буллитам переиграл "Барыс" из Астаны со счетом 4:3.