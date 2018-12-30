Авария в Калмыкии: двое взрослых и ребенок погибли

В Калмыкии КамаАЗ столкнулся с "Приорой", двое взрослых и ребенок погибли.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 220-м километре трассы Ставрополь-Элиста-Астрахань.

Причины столкновения устанавливаются, передает РИА Новости.