Дубль Погба принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Борнмутом"

Матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Борнмут" завершился 20-й тур чемпионата Англии. Под руководством Уле-Гуннара Сульшера "красные дьяволы" одержали третью победу подряд, обыграв гостей со счетом 4:1.

В составе хозяев поля дубль оформил Поль Погба. Еще по одному мячу записали в свой актив Маркус Рашфорд и Ромелу Лукаку. Единственный гол у проигравших забил Натан Аке.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" располагается на шестой строчке, набрав 35 очков. У "Борнмута" 26 баллов и 12-е место.

В других матчах тура лондонский "Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" – 1:0, а "Саутгемпотон" на своем поле уступил "Манчестер Сити" со счетом 1:3.