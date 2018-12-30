Дети из иракских тюрем вернулись в Россию

Спецрейсом из Ирака в Раменское доставили российских детей, чьи родители стали членами террористических организаций.

Рамзан Кадыров отметил, что на борту самолета находились 30 детей (24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, оставшиеся из Москвы и Пензы). В Ираке они находились в тюрьме.

Детей сопровождали уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, врачи Всероссийского центра экстренной медицины "Защита" и психологи.

Президент России Владимир Путин поручил вернуть российских детей на родину. Эта работа будет продолжаться, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, имеет информацию почти о 700 российских детях, вывезенных родителями в страны Ближнего Востока.