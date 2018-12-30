"Йокерит" обыграл "Слован" на выезде в матче КХЛ

Хоккеисты финского "Йокерита" сумели на выезде добиться победы над братиславским "Слованом" в последней встрече игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершилась в пользу "шутов" со счетом 3:1.

У победителей шайбы забросили Ессе Йоэнсуу, Сакари Маннинен и Никлас Енсен. У хозяев льда отличился Кайл Чипчура.

Встреча "шутов" и "орлов" стала последней в уходящем году в Континентальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат КХЛ возобновится 3 января после небольшой новогодней паузы.