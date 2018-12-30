В Сирии амнистируют бывших боевиков и отдают детей

В идлибской зоне деэскалации (Сирия) террористы нарушили режим прекращения огня в 20 населенных пунктах.

В Кермеле при обстреле погиб военнослужащий, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Соломатин добавил, что Центр обеспечил работу десяти пунктов пропуска для беженцев, в том числе воздушного "Дювали" и морского "Баниас".

К субботе домой возвратились 213 632 беженца.

21701 сирийцев, уклонившихся от призыва, а также покинувших бандформирования, попали под амнистию.

В то же время власти Бельгии объявили, что примут в стране шестерых детей, отцы которых состояли в ИГИЛ (запрещено в России) и были убиты. Властям предписано судом обеспечить детей и матерей необходимыми документами. Максимальный штраф за невыполнение репатриации – миллион евро.

Ювенальная юстиция не позволяет применять к детям те же меры, которые могут быть применены к совершеннолетним людям, подозревающимся в связях с террористами. Женщины в Бельгии будут осуждены за участие в террористической деятельности, передает РИА Новости.