Шахматистка Лагно: мне было важно не проиграть ни одной партии

Российская шахматистка Екатерина Лагно, выигравшая чемпионат мира по блицу в Санкт-Петербурге, рассказала, что очень рада победе, а также сообщила, что ей было очень важно не проиграть ни одной партии на турнире.

"Для меня очень важно то, что я не проиграла ни одной партии. Конечно, в некоторых случаях мне везло, но впервые в жизни я ни разу не уступила в блице", – приводит слова Лагно РИА Новости.

Напомним, что 30 декабря Екатерина Лагно стала чемпионкой мира по шахматам в блице, набрав 13,5 очка после 17 туров. Россиянка не проиграла ни одной партии на турнире.