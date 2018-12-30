Шесть пешеходов получили тяжелые травмы в результате ДТП в Петербурге

Шесть человек, в том числе двое детей, получили тяжелые травмы в результате ДТП в центре Санкт-Петербурга — после столкновения одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в толпу пешеходов. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии, произошедшей в 17:25 30 декабря на углу набережной Фонтанки и Невского проспекта.

На кадрах видно, что владелец черного Mercedes-Benz E200 попытался проскочить перекресток на красный и практически завершил маневр, но в бок ему врезался двигавшийся в крайнем ряду Subaru Forester. От удара машину нарушителя развернуло и выбросило на тротуар, где было много людей.

Тяжелые травмы, по последним данным, получили три женщины, один мужчина и двое детей: 13-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а мальчика 12 лет госпитализировали в состоянии комы.

Виновником аварии, по данным "Фонтанки", стал 31-летний Олег Ходько, которому за 2018 год выписали полсотни штрафов за превышение скорости, в том числе и более чем на 60 километров в час.