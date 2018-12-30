Количество туристов, посетивших в этом году Израиль, достигло 4 млн человек

Число туристов, посетивших в этом году Израиль, в воскресенье достигло отметки в четыре миллиона человек. Это рекорд за все время местной индустрии туризма.

Как сообщили в пресс-службе министерства туризма, данное достижение является итогом подписанных соглашений и договоренностей с крупными туристическими агентствами и авиакомпаниями.

Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили более 6 млрд долларов, а прирост турпотоков по сравнению с предыдущим годом вырос на 13%. При этом количество туристов, побывавших в 2018 году в Иерусалиме, увеличилось за год более чем на 40%, передает РИА Новости.