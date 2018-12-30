Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Санкт-Петербурге и передать его в центральный аппарат СК.

Ранее стало известно, что число пострадавших пешеходов в результате ДТП у Аничкова моста на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта в Санкт-Петербурге возросло до 6 человек.

С травмами различной степени тяжести их отправили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, городскую Мариинскую больницу и детскую больницу на Лиговском, 18.

Двое из пострадавших остаются в стабильно тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести, один ребенок – девочка — после обследования был выписан, передает ТАСС.

По данным ГИБДД, автомобиль марки Mercedes столкнулся с Subaru, после чего Mercedes вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов. По факту ДТП проводится административное расследование.