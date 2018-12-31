Турнир претенденток на шахматную корону состоится в Казани в 2019 году

Глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович сообщил, что следующий турнир претенденток на звание чемпионки мира по шахматам состоится в Казани. Он стартует 26 мая 2019 года.

"Я рад сообщить, что женский шахматный турнир претендентов пройдет в Казани и начнется 29 мая", – написал глава FIDE на своей странице в Twitter.

Победительница турнира получит возможность сразиться за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.