США выходят из ЮНЕСКО

В понедельник вступает в силу решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года.

С этого момента США становятся государством в статусе наблюдателя. Членские взносы Соединенные Штаты не платят с 2011 года (долг Вашингтона превысил 500 млн долларов).

В 1984 году администрация Рональда Рейгана уже покидала эту организацию, обвинив ее в антиамериканизме и расточительстве. В нее США вернулись в 2003 году. Причиной нынешнего выхода стали разногласия по арабо-израильскому конфликту.

Главное, что теряют США при выходе из организации, - возможность избираться в Комитет всемирного наследия, который занимается распределением финансовой помощи и решает, какие объекты будут включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает ТАСС.