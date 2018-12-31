Новости Политика

Все видео этой рубрики
31 декабря 201801:49

Великобритания хочет создать новые базы в Азии и на Карибах

EPA

Великобритания планирует создать две новые базы в Юго-восточной Азии и в Карибском регионе после выхода из Евросоюза. Об этом заявил глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

Как пишет издание Telegraph, местом расположения новых баз могут стать Сингапур или Бруней в Азии, а также Гайана или Монтсеррат на Карибах.

"Для нас это время, когда мы можем снова стать настоящим мировым игроком. И я думаю, что вооруженные силы играют в этом действительно важную роль", — сказал министр обороны.

По его словам, выход Великобритании из Евросоюза позволит стране вновь занять ключевые позиции на международной арене, передает РИА Новости.

В начале этого года эксперты Global Firepower составили рейтинг 2017 Military Strength Ranking, в котором обозначены страны с самыми мощными армиями в мире. Великобритания расположилась на шестом месте (оборонный бюджет – 45 млрд долларов, личный состав ВС – более 230 тыс. человек).

 

Сейчас

02:47

Скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов

02:23

Подозреваемый в убийстве Ирины Ахматовой признал свою вину

23:59

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Петербурге

19:05

В Химках эвакуируют посетителей "Меги"

18:02

Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

15:49

На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе

15:24

Россия примет ответные меры, если США разместят ракеты в Европе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов

Скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов

4 минуты назад
Подозреваемый в убийстве Ирины Ахматовой признал свою вину

Подозреваемый в убийстве Ирины Ахматовой признал свою вину

28 минут назад
Великобритания хочет создать новые базы в Азии и на Карибах

Великобритания хочет создать новые базы в Азии и на Карибах

1 час назад
Канцлер Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Канцлер Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

2 часа назад
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Петербурге

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Петербурге

2 часа назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
США выходят из ЮНЕСКО

США выходят из ЮНЕСКО

1 час назад
В новогодние торжества во Франции мобилизуют почти 150 тысяч полицейских

В новогодние торжества во Франции мобилизуют почти 150 тысяч полицейских

2 часа назад
Количество туристов, посетивших в этом году Израиль, достигло 4 млн человек

Количество туристов, посетивших в этом году Израиль, достигло 4 млн человек

3 часа назад
Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе, Роналду – второй

Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе, Роналду – второй

2 часа назад
Неуловимый "Авангард": космическая скорость и сложная траектория

Неуловимый "Авангард": космическая скорость и сложная траектория

7 часов назад
2018-й: великие ушедшие

2018-й: великие ушедшие

6 часов назад
Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

Война в Сирии: две жизни многострадальной страны

8 часов назад
Глава столичного МЧС рассказал о самых курьезных случаях

Глава столичного МЧС рассказал о самых курьезных случаях

14 часов назад
"Т-34": зрители станут частью экипажа легендарного танка Победы

"Т-34": зрители станут частью экипажа легендарного танка Победы

7 часов назад
Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

Вести.net: главные темы 2018-го в сфере цифровых технологий

10 часов назад
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15
Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

28.12.2018 16:45
В Москву прибыл спецрейс с детьми из Багдада

В Москву прибыл спецрейс с детьми из Багдада

3 часа назад
206
Эвакуация в "Меге": тревога оказалась ложной

Эвакуация в "Меге": тревога оказалась ложной

6 часов назад
На берега Курил выбросило тонны селедки

На берега Курил выбросило тонны селедки

6 часов назад
Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

Выстрел в берлогу: охота губернатора Левченко вызывает все больше вопросов

8 часов назад
Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

Выборы в Бангладеш: в столкновениях погибли 19 человек

8 часов назад
Попутчиком пропавшей клиентки BlaBlaCar оказался уголовник со стажем

Попутчиком пропавшей клиентки BlaBlaCar оказался уголовник со стажем

8 часов назад
Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем

Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем

8 часов назад
Трампу грозит политическая опасность

Трампу грозит политическая опасность

8 часов назад
ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

ВВС демонстрирует праведный гнев и напоминает о "российской угрозе"

9 часов назад
Новогодняя сказка шагает по стране

Новогодняя сказка шагает по стране

9 часов назад
В Донбассе саперы избавляются от новогодних украинских "подарков"

В Донбассе саперы избавляются от новогодних украинских "подарков"

9 часов назад
Киев требует от РПЦ невозможного

Киев требует от РПЦ невозможного

10 часов назад
Лыжница Непряева выиграла первый этап "Тур де Ски", Седова - третья

Лыжница Непряева выиграла первый этап "Тур де Ски", Седова - третья

10 часов назад
Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины

Президент России не поздравил с Новым годом глав Грузии и Украины

10 часов назад
Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии

12 часов назад
Появилось видео драки, спровоцировавшей побоище в кальянной в Ставрополе

Появилось видео драки, спровоцировавшей побоище в кальянной в Ставрополе

12 часов назад
В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника

В аэропорту Платов задержан авиадебошир, ударивший бортпроводника

13 часов назад
Под Ростовом-на-Дону столкнулись влобовую два автомобиля

Под Ростовом-на-Дону столкнулись влобовую два автомобиля

13 часов назад
Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе

Путин и Шойгу привели "легенд хоккея" к победе

14 часов назад
В США хакеры заблокировали выпуск свежих номеров крупнейших изданий

В США хакеры заблокировали выпуск свежих номеров крупнейших изданий

15 часов назад
Полиция изъяла 900 кг поддельной черной икры, которую продавали в элитных магазинах

Полиция изъяла 900 кг поддельной черной икры, которую продавали в элитных магазинах

16 часов назад
Во время награждения у "Мисс Африка - 2018" загорелась прическа

Во время награждения у "Мисс Африка - 2018" загорелась прическа

18 часов назад
В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя

23 часа назад
Самые громкие отставки CEO 2018 года

Самые громкие отставки CEO 2018 года

23 часа назад
"Спасибо за каждую гонку": Антон Шипулин попрощался с биатлоном

"Спасибо за каждую гонку": Антон Шипулин попрощался с биатлоном

30.12.2018 01:52
В России собрали первые кроссоверы марки Haval

В России собрали первые кроссоверы марки Haval

29.12.2018 11:58