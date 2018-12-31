Великобритания хочет создать новые базы в Азии и на Карибах

Великобритания планирует создать две новые базы в Юго-восточной Азии и в Карибском регионе после выхода из Евросоюза. Об этом заявил глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

Как пишет издание Telegraph, местом расположения новых баз могут стать Сингапур или Бруней в Азии, а также Гайана или Монтсеррат на Карибах.

"Для нас это время, когда мы можем снова стать настоящим мировым игроком. И я думаю, что вооруженные силы играют в этом действительно важную роль", — сказал министр обороны.

По его словам, выход Великобритании из Евросоюза позволит стране вновь занять ключевые позиции на международной арене, передает РИА Новости.

В начале этого года эксперты Global Firepower составили рейтинг 2017 Military Strength Ranking, в котором обозначены страны с самыми мощными армиями в мире. Великобритания расположилась на шестом месте (оборонный бюджет – 45 млрд долларов, личный состав ВС – более 230 тыс. человек).



