Подозреваемый в убийстве Ирины Ахматовой признал свою вину

Виталий Чикирев, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички Ирины Ахматовой, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве.

На канале Следственного комитета РФ на Youtube размещено соответствующее видео. На кадрах задержание мужчины и допроса, в ходе которого он признается, что знает причину его задержания – убийство неизвестной ему девушки.

Задержанный также объясняет, что пытался ограбить ее, признает свою вину и раскаивается в содеянном, передает РИА Новости.

Вечером 23 декабря пропала женщина, выехавшая из центра Москвы в Тулу на личном автомобиле. Следствием было установлено, что на юге Москвы у метро она взяла попутчика, который воспользовался сервисом BlaBlaCar, чтобы, якобы, доехать до Тулы.

27 декабря в правоохранительные органы поступило заявление от родственников об исчезновении женщины. 30 декабря во Владимирской области недалеко от города Гороховец был задержан подозреваемый в убийстве и помогавший ему прятаться во Владимирской области приятель.