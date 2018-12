Трамп о строительстве стены на границе с Мексикой: даже Обама построил себе забор

Президент США Дональд Трамп упрекнул бывшего руководителя страны Барака Обаму в постройке трехметрового забора вокруг его особняка, в то время как его сторонники-демократы отказываются выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой.

"Обамы построили и имеют десятифутовую стену вокруг своего особняка​​​. Я согласен, это действительно необходимо для их безопасности. США нужно то же, только немного побольше", - написал Трамп в своем Twitter.

President and Mrs. Obama built/has a ten foot Wall around their D.C. mansion/compound. I agree, totally necessary for their safety and security. The U.S. needs the same thing, slightly larger version!