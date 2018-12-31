Трамп о строительстве стены на границе с Мексикой: даже Обама построил себе забор

Президент США Дональд Трамп упрекнул бывшего руководителя страны Барака Обаму в постройке трехметрового забора вокруг его особняка, в то время как его сторонники-демократы отказываются выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой.

"Обамы построили и имеют десятифутовую стену вокруг своего особняка​​​. Я согласен, это действительно необходимо для их безопасности. США нужно то же, только немного побольше", - написал Трамп в своем Twitter.

President and Mrs. Obama built/has a ten foot Wall around their D.C. mansion/compound. I agree, totally necessary for their safety and security. The U.S. needs the same thing, slightly larger version! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2018

В США с 22 декабря частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Республиканцы и демократы не согласовали параметры временного госбюджета, в который Трамп хочет включить средства (более пяти миллиардов) на сооружение стены на границе с Мексикой, сообщает ТАСС.

Еще в октябре Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой и направить военных на ее защиту для ограничения притока нелегальных мигрантов.

Ранее американские СМИ писали, что закрытие границы между странами обойдется Вашингтону очень дорого. Мексика — третий по величине торговый партнер Америки.

Первым делом, считают эксперты, вырастут цены на автомобили, а фабрики окажутся в трудной ситуации, ведь большая доля американской торговли с Мексикой связана с автозапчастями. Кроме того, закрытие границы ударит по сельскому хозяйству. Экспорт кукурузы и сои в Мексику является источником дохода для фермеров пяти штатов. Помимо этого, американцы сразу увидят недостаток продуктов в магазинах, так как Мексика снабжает их магазины зимой.