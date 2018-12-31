Поль Погба: при Сульшере "Манчестер Юнайтед" стал больше атаковать

Французский полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, как изменилась игра команды с приходом нового тренера – Уле-Гуннара Сульшера. Также он прокомментировал победу над "Борнмутом" в 20-м туре чемпионата Англии по футболу.

"Все по-другому. Мы больше атакуем и создаем больше моментов. Именно так мы и хотим играть", – цитирует Погба РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что завершить 2018 год победой над "Борнмутом" – это "просто прекрасно". "Нам нужна была победа, и мы провели отличную игру. Мы возвращаемся", – добавил французский футболист.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил "Борнмут" со счетом 4:1. Поль Погба оформил в этом матче дубль.