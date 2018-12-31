В США лев убил 22-летнюю девушку

В американском городе Берлингтон произошла трагедия — при нападении выбравшегося из вольера льва погибла сотрудница центра по содержанию животных. Хищник был застрелен.

Погибшая, 22-летняя Александра Блэк, проработала в центре около двух недель. В момент происшествия девушка занималась уборкой вольера. Каким образом в этот же момент лев выбрался из специального помещения сейчас выясняет полиция, начато расследование. Но факт остается фактом – хищник напал на женщину и, как указано в полицейском отчете, "убил ее".

Животное было застрелено прибывшими помощниками шерифа, сообщает ТАСС.

На данный момент центр, принадлежащий природоохранной организации, закрыт на неопределенный срок. В нем содержат около 80 животных, в том числе ранее конфискованных властями у нерадивых и безответственных владельцев.