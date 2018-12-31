На украинском ТВ доля украинского языка выросла, а русского - сократилась

Украинский язык укрепил доминирующие позиции на общенациональных радиостанциях и телевидении в 2018 году. Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций — 86%", — написал он в Facebook.

При этом количество передач стран Евросоюза, США и Канады составило 14%, а доля российских программ сократилась до исторического минимума в 7%.

С 8 ноября на Украине вступил в силу третий этап ужесточения квот, которые устанавливают обязательную минимальную долю песен и информационных передач на украинском языке в радиоэфире (не менее 35% и не менее 60% соответственно), передает ТАСС.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что киевские власти продолжают оказывать необоснованное давление на российские СМИ, препятствуя работе различных телеканалов, интернет-порталов, радиостанций, печатных изданий и прочих медиаресурсов.

Российским программам Украина ставит барьеры уже несколько лет. Запрещены более 70 телеканалов, объявлен бойкот всем фильмам и сериалам, которые были сняты после 1 января 2014 года. Нельзя показывать картины о российских полицейских и военных. В "чёрном списке" около сотни актеров. Российские дипломаты считают, что киевские власти стремятся лишить население Украины права на свободное получение информации.

Как украинцев хотят обезопасить от самых популярных пророссийских телеканалов и вообще всего русского – об этом смотрите запись телепрограммы 60 минут.