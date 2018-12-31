В Москве в гаражном кооперативе пожарные спасли мужчину

Столичный главк МЧС сообщил, что на юго-западе Москвы произошел пожар по адресу: улица Веневская улица, дом 32, строение 16​​​.

По этому адресу расположен гаражный кооператив. В одном из гаражей произошло загорание мебели, передает РИА Новости.

Пожарные спасли из горящего гаража мужчину. Его состояние должны оценить прибывшие на место происшествия медики.