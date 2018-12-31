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Конфликт в Сирии 13 минут назад
В США Трампа уговаривают повременить с выводом войск из Сирии
Президент США Дональд Трап распорядился замедлить вывод войск из Сирии, сообщил журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм. Ранее сенатор выступал против объявленного вывода войск.
"Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза", — заявил он по окончании встречи с президентом в Белом доме. Он добавил, что, по его мнению, процесс нужно притормозить "по-умному" и что сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией (турецкие власти считают курдов-ополченцев обычными террористами, а эскалации избегали только потому, что курдскую самооборону поддерживали США), в также того, чтобы от вывода войск выиграл Иран.
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против террористов, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, сообщает ТАСС.
19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ (запрещена в России) в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.
27 декабря Трамп во время визита в Ирак заявил, что США выводить свои войска из этой страны не собираются; более того, могут использовать ее как базу для действий в Сирии.
Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над террористами не означает прекращения существования коалиции.
Ранее сообщалось, что после того, как американские войска покинут Сирию, прольется свет на военные преступления, которые так называемая международная коалиция во главе с США допустила в ходе операции. В первую очередь это касается Ракки, которая в результате ковровых бомбардировок коалиции превратилась в город-призрак.
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