Московский транспорт украсили к Новому году

По-новогоднему нарядные трамваи, автобусы и поезда метро запустили в Москве. Курсировать они будут по разным маршрутам до середины января. К встрече Нового года в столице также украсили около тысячи остановок, станции метро и Московского центрального кольца.

"В традиции транспортников — перед Новым годом украшать свой транспорт и создавать праздничное настроение. Сегодня выйдут на линии праздничные, новогодние трамваи. Впервые на линии выйдут красочно оформленные электробусы, которых в Москве вообще не было", — заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

В новогоднюю ночь и до 2 января Красная площадь будет открыта для всех желающих. При этом там организуют особый режим прохода, будут работать пропускные пункты с металлодетекторами.

При этом улица Тверская, Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, улица Варварка и парк "Зарядье" станут единым пространством. Места массовых гуляний будут держаться под особым контролем. Приносить с собой пиротехнику полиция не рекомендует.