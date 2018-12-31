В Магнитогорске при взрыве газа произошло обрушение подъезда

В десятиэтажном доме в Магнитогорске взорвался газ. По информации от МЧС, есть пострадавшие, один из подъездов обрушился.

Жильцы рассказывают, что выбирались наружу в том числе и по балконам — перелезали в соседние подъезды. Кто не смог, встал возле окон в ожидании спасателей.

Люди говорят, что взрыв был очень сильным, затрясся весь дом. МЧС эвакуирует жильцов из соседних подъездов. На месте происшествия работают все экстренные службы города.