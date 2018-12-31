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31 декабря 201807:15

Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест

EPA

Суд постановил оставить под арестом экс-главу компании Nissan Карлоса Гона минимум до 11 января.

Экс-главу компании Nissan и члена совета директоров Грега Келли арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. 19 ноября они были помещены в тюрьму. Оба не признают свою вину.

За то время, пока Гон находится в тюрьме, ему и Келли было предъявлено еще одно обвинение. Кроме махинаций, Гона подозревают в даче взятки.

Японская прокуратура сейчас проверяет связи Карлоса Гона с саудовским бизнесменом Халедом аль-Джуффалом.

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