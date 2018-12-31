После взрыва в Магнитогорске один человек госпитализирован

Один человек госпитализирован после взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске. Еще троим медицинская помощь оказана амбулаторно, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Челябинской области.

"На место происшествия выехало 12 машин скорой помощи. Пока что есть информация об одном госпитализированном и трех гражданах, которым оказана помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась", — сказала ТАСС сотрудница пресс-службы.

Взрыв произошел в ночь на понедельник. По информации от МЧС, один из подъездов обрушился. Идёт эвакуация жильцов из остальной части дома. На месте происшествия работают все экстренные службы города. Спасатели приступили к разбору завалов.

Есть информация, что из-под обломков уже извлекли нескольких людей, они живы. Сколько ещё человек могут находиться в разрушенном подъезде, уточняется.

Взрыв произошел в доме по адресу проспект Карла Маркса, 164. Это панельное девятиэтажное здание. Спасатели проводят эвакуацию жильцов из соседних подъездов. Полиция выставила оцепление вокруг места происшествия.