Новый закон о рыбалке: сети запрещены, но только не на Дальнем Востоке и в Сибири

Закон о бесплатной любительской рыбалке подписал Владимир Путин. Новые нормативы вступают в силу со следующего года, для каждого региона они свои. Где рыбакам разрешат ловить рыбу и какую?

Кету разрешат ловить бесплатно, а рыболовные сети поставят на учет. Многие жители края ждут вступления в силу нового закона о любительском рыболовстве.

Сейчас, чтобы поймать десять кет, необходимо приобрести лицензию примерно за тысячу рублей. По новым правилам платить придется только за добычу ценных видов рыб, список которых утвержден федеральным агентством по рыболовству. Из лососевых в него входит лишь нерка и кижуч.

Рыболовы-любители Хабаровского края будут осуществлять вылов тихоокеанских лососей, основных их видов и наиболее массовых - это кета и горбуша, на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно.

Дорого встает и топливо для моторных лодок. Особенно в ситуациях, как у жителей поселка Маго Николаевского района. Они могут рыбачить только за несколько десятков километров от дома, в границах конкретного рыбопромыслового участка. Новый закон отменяет эти ограничения и само деление водоемов.

Начиная с 2020 года жители Маго и других населенных пунктов Хабаровского края больше не будут зависеть от места положения рыболовных участков и, по словам чиновников отрасли, смогут добывать рыбу вблизи своих деревень.

Новые правила ставят вне закона сети по всей стране, исключение - для Сибири и Дальнего Востока. Пока неизвестно, можно ли будет ловить этой снастью не только лосось, но и белорыбицу. Прописано лишь, что все снасти будут маркироваться и ставиться на учет. Организованные рыбаки это нововведение только приветствуют. Они считают, что бесконтрольное использование сетей наносит большой ущерб популяции рыбы в Амуре.

"Очень часто у нас сети ставят, забывают или ленятся их вытаскивать, или по пьяному делу их не вытаскивают. Потом вытаскиваешь эту сетку, и там лежит очень много тухлой рыбы. Дно Амура все завалено сетями", — говорит председатель Федерации рыболовного спорта Хабаровского края Радомир Савицкий.

Ученые из хабаровского филиала Тинро пока воздерживаются от оценок нового закона, в разработке которого принимали непосредственное участие. Говорят, еще не ознакомились с итоговым документом, который претерпел изменения. Но время еще есть. Основные его положения вступают в силу с 2020 года.