Российская молодежка одержала волевую победу над хоккеистами из Швейцарии

В Ванкувере завершилась игра в группе А между молодежными сборными России и Швейцарии. Команда Валерия Брагина дважды по ходу матча проигрывала сопернику с разницей в две шайбы, однако смогла не только сравнять счет, но и добиться победы – 7:4.

Уже на первой минуте встречи швейцарские хоккеисты вышли вперед благодаря заброшенной шайбе Марко Леманна. Затем Валентин Нусбаумер увеличил преимущество своей команды. Однако россиянам удалось до перерыва сократить разрыв в счете: точный кистевой бросок с ползоны удался Кириллу Марченко.

Второй период получился не менее захватывающим. Сначала Марко Леманн оформил дубль в этой встрече. Затем настал черед российских хоккеистов: шайбы Дмитрия Саморукова и Григория Денисенко позволили команде Валерия Брагина уйти на второй перерыв при ничейном счете.

А в начале третьей двадцатиминутки Кирилл Слепец в меньшинстве впервые в матче вывел россиян вперед. Чуть позже отличился и Александр Алексеев. Правда, не прошло и минуты как соперник одну шайбу отквитал. Впрочем, Павел Шэн достаточно быстро восстановил статус-кво. А Виталий Кравцов установил окончательный счет в игре – 7:4.

Сборная России набрала 9 очков после трех матчей и занимает второе место в группе А. Швейцарские хоккеисты остались на третьей строчке с 4 баллами после 4 игр. 1 января россияне проведут последнюю встречу в группе против канадцев.