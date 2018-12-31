"Вегас" обыграл "Аризону" в единственном матче дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся единственный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата. "Аризона Койотс" на своей площадке принимала "Вегас Голден Найтс". Хозяевам льда не удалось порадовать местную публику. "Койоты" уступили гостям со счетом 1:5.

В составе "рыцарей" отличились Пол Штястны, Райлли Смит, Коди Икин, Брэндон Пирри и Райан Карпентер. У "Аризоны" единственная шайба оказалась на счету Алекса Гальченюка. Российский защитник "койотов" Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

"Вегас" располагается на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 50 баллов. "Аризона" находится на 12-й позиции с 36 очками.