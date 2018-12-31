В Магнитогорск вылетает глава МЧС, Минздраву поручено срочно помочь пострадавшим

Два человека погибли, ещё десятерых спасатели извлекли из-под завалов живыми в результате взрыва в доме в Магнитогорске. Среди них ребенок. По поручению президента в Магнитогорск вылетает глава МЧС. Главе Минздрава Владимир Путин поручил предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе Кремля.

В готовность приведены аэромобильные группировки главных управлений МЧС по Челябинской области и Башкирии, а также Уральского учебного спасательного центра МЧС. Пока, как сообщили в Минздраве Челябинской области, госпитализировано три человека. Еще четверым помощь оказали амбулаторно. Также на медицинский осмотр уже отправили тех, кого удалось спасти из-под завалов жилого дома.

По словам одной из местных жительниц, после взрыва чувствовался сильный запах газа. Жильцы рассказывают, что выбирались наружу, в том числе, по балконам — перелезали в соседние подъезды. Те, кто не мог покинуть место происшествия самостоятельно, ждали спасателей возле окон.

Очевидец, проживающий рядом, рассказал, что около шести часов утра проснулся от мощного взрыва. Он сообщил, что видел, как из-под завалов доставали людей. По его словам, все стекла у его дома повыбивало, и все машины были повреждены.

Сначала пожар был на втором-третьем этажах, потом выше. Пожарные приехали через 10 минут. В итоге разрушен весь подъезд, арка, повреждены балконы.

ФСБ в настоящее время рассматривает единственную версию обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске — взрыв бытового газа.