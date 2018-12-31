Теннисистка Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира в австралийском Брисбене встречалась с представительницей Австралии Кимберли Биррел. Матч получился очень упорным. Россиянка уступила соперницы в трех партиях со счетом 7:5, 4:6, 6:7.

Во втором раунде Биррел сыграет с представительницей Украины Лесей Цуренко. Матч состоится 2 января.