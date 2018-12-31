Открыт телефон горячей линии в связи со взрывом газа в Магнитогорске

Главное управление МЧС открыло телефон горячей линии в связи со взрывом бытового газа и обрушением подъезда в Магнитогорске. По последним данным, три человека погибли. Подачу газа в дом перекрыли. Окрестные дома снабжаются топливом по-прежнему. Возбуждено уголовное дело.

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Главная версия взрыва — детонация бытового газа. Об этом сообщают в ФСБ. Другие версии не рассматриваются.

По последним данным, три человека погибли, ещё десятерых спасатели извлекли из-под завалов живыми.

Минздрав Челябинской области, в свою очередь, сообщает, что три человека госпитализированы, ещё четверым врачи помогли на месте. Спасатели разбирают завалы, ведётся поиск людей, которые находятся под обломками.

Подачу газа в дом перекрыли. Окрестные дома снабжаются топливом по-прежнему. Аварийные бригады выехали на место.

Владимир Путин был немедленно проинформирован о взрыве газа в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба президента. Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в город. Также глава государства поручил министру здравоохранения Скворцовой предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Свои комментарии дал и губернатор Челябинской области. Интервью с ним смотрите по этой ссылке.