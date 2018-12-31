В Нальчике на пожаре спасены четыре человека, трое из них - дети

В пресс-службе в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщили, что на улице Гагарина в Нальчике горит квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На данный момент горение ликвидировано, передает РИА Новости.

По прибытии на место происшествия пожарные спасли четырех человек – 21-летнюю женщину и троих детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые были оперативно доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу с подозрением на отравление продуктами горения.