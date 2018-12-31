Минздрав: трагедией в Магнитогорске могут воспользоваться мошенники

Министерство здравоохранения Челябинской области предупредило о риске появления мошенников, которые могут спекулировать на теме взрыва в Магнитогорске и собирать деньги на лечение пострадавших.

По заявлению пресс-службы Минздрава, есть очень большой риск появления мошенников, спекулирующих на происшествии. В ведомстве заверили, что вся необходимая медицинская помощь будет бесплатной. Никаких денег на лечение не требуется.

ЧП произошло в Магнитогорске под утро в понедельник. В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж, повреждены 48 квартир.

Все медицинские учреждения готовы принять пострадавших и оказать им помощь. Ранее МЧС привело в готовность два самолета Ил-76 и два лайнера Sukhoi Superjet с медицинскими модулями, чтобы доставить пострадавших в больницы как можно скорее.

Самолеты должны вылететь в 9 утра из московского аэропорта Жуковский. В ведомстве сказали, что в готовность приведены аэромобильные группировки главных управлений МЧС по Челябинской области, Башкирии, Уральского учебного спасательного центра МЧС.

Пока, как сообщили в Минздраве Челябинской области, госпитализировано три человека. Еще четверым помощь оказали амбулаторно. Также на медицинский осмотр уже отправили тех, кого удалось спасти из-под завалов жилого дома. С пострадавшими сейчас работают психологи.

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